Outlander : La fin sera heureuse selon l’auteure

Diana Gabaldon a révélé que les livres qui ont inspiré la série Outlander se termineront sur une fin heureuse.

Le final de la saison 5 de Outlander fut très difficile pour Claire. Si elle a été sauvée par Jamie, elle a subi des violences sans nom et devra s’en remettre doucement la saison prochaine. La saison 5 était en grande partie basée sur le tome 5 du récit de Diana Gabaldon mais cette histoire de fin de saison est tirée du tome 6.

Il y a quelques années, l’écrivaine a confié à EW que sa saga se terminerait probablement avec le tome 10 et a même confié que les événements se finiraient aux alentours de l’année 1800 en Ecosse.

Cette information est intéressante parce qu’elle confirme que Jamie et Claire ont encore plus de 20 ans de vie en commun et vivront vieux ensemble. Les livres 5 et 6 se déroulent environ entre 1770 et 1776 et on sait que le tome 8, le plus récent, se passe entre 1778 et 1779.

Le tome 9 est le prochain à sortir mais il n’a pas encore de date et si Gabaldon reste sur ses plans de départ, le livre 10 clôturera l’histoire et devrait emmener le lecteur au début du 19è siècle. Si les calcules sont bons, les deux derniers romans se dérouleront sur deux décennies.

Gabaldon avait également confié que « oui, le dernier livre aura une fin heureuse, mais j’espère quand-même laisser les lecteurs en larmes. »

Même si cette fin est encore loin, il est rassurant de savoir que les choses se termineront bien pour le couple qui clairement, a traversé l’enfer.

Outlander revient l’année prochaine avec la saison 6. La série est disponible sur Netflix en France.

Source : EW/ OMag / Crédit ©Starz