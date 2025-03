Daredevil Born Again saison 1 : Entrée choquante d’un personnage majeur (spoilers)

L’épisode 3 de Daredevil Born Again marque le retour choquant d’un personnage Marvel majeur. Spoilers.

Dans l’épisode 3 de Daredevil : Born Again disponible depuis aujourd’hui, Hector Ayala a enfin la possibilité de se défendre au tribunal. Cependant, Matt Murdock a pris une décision assez discutable en révélant l’identité secrète de son client sans le consulter. Hector Ayala est alors exposé comme étant le justicier White Tiger.

Cette révélation aide cependant à influencer le jury, et Hector est finalement déclaré innocent du meurtre de ce sale flic corrompu et il est libéré. Mais à quel prix ?

Parmi ceux qui assistent à son procès se trouve une adolescente identifiée comme étant la nièce d’Hector, Angela del Toro. Elle a déjà été nommée dans la série, mais il s’agit d’un développement interressant, en particulier en ce qui concerne la fin de l’épisode.

Alors que White Tiger reprend son rôle de super-héros, il marche dans une ruelle, seulement pour que quelqu’un sorte de l’ombre et l’abatte à bout portant. Il n’y a aucun moyen de survivre à cet assaut, même son amulette magique ne peut le sauver. Ce pauvre Hector reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup. Une balle qui en apparence, aurait été tirée par…le Punisher.

Oui, il semble que Frank Castle soit de retour alors que le tireur qui s’éloigne porte le gilet crânien emblématique de l’anti-héros. The Punisher a-t-il enfin craqué ? A-t-il peut-être décidé que, pour son rôle dans la mort d’un policier, Hector méritait de mourir ? Mais est-ce vraiment Frank ?

Il est fort possible qu’’il s’agisse de l’un des policiers qui idolâtrent Frank en se faisant tatouer son logo sur le corps. Quoi qu’il en soit, cela ressemble à un moment qui prépare le terrain pour les débuts tant attendus de The Punisher dans le MCU.

Pour en revenir à Angela, la mort de son oncle pourrait bien être le déclencheur pour qu’elle devienne White Tiger à son tour. Son meurtrier ne prend pas l’amulette et il serait logique qu’elle tombe désormais entre les mains de sa nièce. On attend de voir si elle prendra le relais et vengera son oncle et on attend aussi de voir si c’est bien Frank qui a tiré sur Hector.

Pour finir, le nom de Jefferson Morales, le père de Miles Morales, a aussi été prononcé. Aura-t-il un rôle à jouer dans le reste de la saison où est-ce un simple easter egg ?

Daredevil : Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+