Thor Love and Thunder : Le film repartirait en tournage pour des reshoots

Des reshoots du film Thor Love and Thunder pourraient avoir lieu la semaine prochaine.

Cela est de plus en plus fréquent avec les grosses productions Marvel, les acteurs repartent souvent en tournage pour filmer quelques scènes additionnelles afin de compléter film. Ce sera apparemment le cas pour Thor Love and Thunder qui devrait avoir des reshoots ce mois-ci.

Selon The Wrap, le casting de Thor Love and Thunder retournera en studio, et il est tout à fait possible que le récit en constante évolution du MCU soit également une raison pour laquelle de nouvelles scènes sont tournées. Doctor Strange 2 est reparti en tournage pour plusieurs semaines à la fin de l’année dernière, peut-être que les changements de ce film ont un impact sur le prochain Thor. C’est sûrement une question d’ajustement et ces reshoots ne devraient rien changer quant à la date de sortie cet été.

Le film sort dans 5 mois et pour le moment, aucune image officielle n’a encore été dévoilée par Marvel. Les studios se concentrent pour l’instant sur la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on attend de voir enfin au moins des photos officielles d’ici quelques semaines.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus. Une rumeur annonce aussi la présence d’une déesse venue du Wakanda.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Source : The Wrap / Crédit ©Marvel Studios