Sans un bruit 2 : Sortie mondiale du film repoussée à cause du Coronavirus

Paramount Pictures repousse la sortie mondiale du film Sans un bruit 2 à cause du Coronavirus.

Un autre film très attendu en salles voit sa sortie repoussée. Après Mourir Peut Attendre, c’est au tour de Sans un bruit 2 de ne plus sortir à sa date initiale à cause du Coronavirus. Les studios Paramount ont confirmé que le film sortira à une date ultérieure, dû à la pandémie qui touche le monde entier.

Dans un communiqué, ils expliquent : « Après mûre réflexion, et à la lumière de la situation actuelle et son évolution concernant le coronavirus et les restrictions sur les voyages mondiaux et les rassemblements publics, Paramount Pictures repousse la sortie mondiale de Sans un bruit 2 . Nous croyons et soutenons l’expérience dans les salles de cinéma, et nous sommes impatients de présenter ce film au public cette année une fois que nous aurons une meilleure compréhension de l’impact de cette pandémie sur le marché mondial du cinéma. »

Sur Instagram, le réalisateur John Krasinski a confirmé l’information. Il se dit impatient que le public découvre la suite de son film en salles.

View this post on Instagram AQuietPlacePart2…Take2 A post shared by John Krasinski (@johnkrasinski) on Mar 12, 2020 at 7:52am PDT

Sans un bruit 2 devrait sortir le 18 mars en France. Pour le moment, aucune nouvelle date n’est annoncée.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount Pictures