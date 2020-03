Riverdale saison 4 : La production interrompue à cause du Coronavirus

Le tournage de la saison 4 de Riverdale est interrompu après qu’un membre de la production soit entré en contact avec une personne atteinte du Coronavirus.

Le Coronavirus continue de frapper Hollywood. Après The Falcon and The Winter Soldier ou encore le film sur Elvis (pour ne citer qu’eux), le tournage de la série Riverdale est interrompu. Selon EW, un des membres de l’équipe est entré en contact avec une personne qui a contracté le virus.

« Nous avons été informés qu’un membre de l’équipe de Riverdale, qui est produit à Vancouver, était récemment en contact avec une personne qui a été testée positive pour le COVID-19 », a déclaré Warner Bros. Television dans un communiqué. « Le membre de l’équipe reçoit actuellement une évaluation médicale. »

Il ajoute : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui ont pu entrer en contact direct avec le membre de notre équipe. La santé et la sécurité de nos employés et de nos équipes est toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. »

Ils terminent en disant que « Par prudence, la production de Riverdale est actuellement suspendue. »

La série vient de diffuser le 16ème épisode de la saison et reviendra le 9 avril sur Netflix pour la suite de la saison.

Source : EW / Crédit ©CW