Coronavirus : Tom Hanks contracte le COVID-19 sur le tournage du film sur Elvis

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont contracté le Coronavirus alors qu’ils étaient en Australie pour le film de Baz Lurhurman sur Elvis Presley. La production est suspendue.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont contracté le COVID-19 aussi connu sous le nom de Coronavirus. Hanks est actuellement en Australie pour le film de Baz Lurhurman sur Elvis Presley qui est actuellement en pré-production.

Le couple s’est fait dépisté et ils sont positifs au Coronavirus. « Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures, » écrit Hanks sur Instagram. « Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien faire les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous sommes positifs. »

« Nous seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront », poursuit-il. Il dit ensuite qu’il ‘tiendra le monde au courant » de leur état de santé.

Avec l’acteur et son épouse malades, la production du film est bien évidemment suspendue pour le moment. Dans un communiqué, Warner Bros écrit : « Nous avons été informés qu’un membre de notre long métrage d’Elvis, qui est actuellement en pré-production sur la Gold Coast, en Australie, a été testé positif pour le COVID-19 (coronavirus). »

Il ajoute : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les agences de santé australiennes appropriées pour identifier et contacter toute personne qui aurait pu entrer en contact direct avec la personne. La santé et la sécurité des membres de notre entreprise est toujours notre priorité absolue, et nous prenons des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde. La personne qui a été testée positive pour COVID-19 reçoit actuellement un traitement. »

Le film sur Elvis, qui n’a toujours pas de titre, voit à son affiche Austin Butler dans le rôle principal. Tom Hanks joue le manager de la star, Colonel Tom Parker.

