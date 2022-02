Doctor Strange 2 : Le créateur de Deadpool confirme certains caméos surprises

Selon Rob Liefeld, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera rempli de caméos passionnants et de visages familiers de Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le prochain grand film Marvel à sortir en salles. Cela aidera le studio à redéfinir le MCU avec un autre événement multivers massif, tout comme Spider-Man: No Way Home. Mais les fuites de caméos de Doctor Strange 2 indiquent que le film sera encore plus ambitieux que le dernier film de Spider-Man.

Tout comme No Way Home, nous assistons maintenant à un flot massif de rumeurs de caméos dans Multiverse of Madness. Mais Marvel a su mieux garder les secrets que Sony. Certaines des plus grandes surprises de Doctor Strange 2 ont peut-être fuité, mais nous n’avons pas la preuve définitive que nous avions pour No Way Home. Cela dit, un initié de Marvel pense que certains des caméos fous de Doctor Strange 2 sont réels. Ou, du moins, qu’ils devraient être réels.

Avant de continuer, nous devons vous avertir que des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs sur des apparitions diverses circulent en ligne, entre la possibilité de Tom Cruise en variant de Tony Stark/Iron Man, du retour de Hugh Jackman en Wolverine, Tobey Maguire qui reviendrait en Spider-Man ou encore une apparition des X-Men et des Quatre Fantastiques (les gens rêvent de John Krasinski en Mister Fantastic).

Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, était l’invité du YouTubeur Kristian Harloff, où il a parlé du prochain film Doctor Strange 2. Il a dit qu’il n’y avait pas de meilleur film pour promouvoir Deadpool que Multiverse of Madness. Il a ensuite plongé dans les fuites du film.

Il a dit qu’il était au courant de toutes les fuites de Doctor Strange 2, car Marvel effectue de nombreuses projections de tests pour le film. Liefeld a ajouté que Disney cherche probablement à reproduire le récent succès de No Way Home, et la seule façon de le faire est de livrer le même genre de caméos fous qui surprendront les fans, en particulier les spectateurs qui ne suivent pas les spoilers et ceux qui choisissent de les éviter complètement.

Le créateur de Deadpool n’a pas précisé quelles fuites de caméos dans Doctor Strange 2 sont exactes. Mais il a dit qu’il est « sûr de dire » que certaines des choses qui ont fui se produiront.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas nier que le multivers est une bonne manière d’introduire les propriétés Marvel venues de la Fox dans le MCU. Cela expliquerait pourquoi les X-Men et les Quatre Fantastiques n’étaient pas là jusqu’à présent. Certains des acteurs de l’univers créé par la Fox pourraient jouer des variants des mêmes personnages pour le MCU. Le meilleur exemple en est Ryan Reynolds, qui reprendra son rôle de Deadpool pour le MCU dans un film à venir.

Pour savoir quels seront les caméos dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il faudra attendre le 4 mai prochain.

Source : Kristian Harloff / Crédit ©Marvel/Fox