Star Wars L’Ascension de Skywalker : Le réalisateur des Derniers Jedi a adoré le film

Rian Johnson dit avoir passé un super moment en regardant Star Wars L’Ascension de Skywalker.

Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi, s’est enfin exprimé sur ce qu’il pense de son successeur, Star Wars L’Ascension de Skywalker. Apparemment, il a adoré la conclusion de la troisième trilogie Star Wars réalisé par J.J. Abrams.

Interrogé par MTV Mews, il n’a que des choses positives à dire à propos du film : « Je me suis éclaté, mec. Ça m’a rendu si fier et voyant à quel point J.J. y a mis son cœur et son âme. Et voir mes amis qui étaient dans le film juste comme ça, amène le tout à une conclusion. Pour moi, en tant que fan de Star Wars, ce fut une expérience vraiment spéciale. »

.@joshuahorowitz caught up with @rianjohnson on the #Oscars red carpet to talk about the forthcoming #KnivesOut sequel and what Rian thought of ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ pic.twitter.com/B1tPNlIM0x

— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020