The Flash saison 9 : Dernière course de Barry pour sauver le monde (trailer)

Barry Allen va tenter de sauver le monde une dernière fois dans la saison finale de The Flash. Bande-annonce.

Nous sommes à moins d’un mois de la dernière course de Barry Allen et pour l’occasion, The CW a publié une nouvelle bande-annonce étendue pour la neuvième et dernière saison de The Flash.

CW18 Milwaukee a partagé la bande-annonce sur les réseaux sociaux, donnant aux fans leur meilleur aperçu de ce qui attend le Scarlet Speedster alors que l’Arrowverse touche à sa fin – y compris l’avenir de Barry et Iris ainsi que le teaser d’un nouveau méchant potentiel : un nouveau speedster qui veut construire une machine à voyager dans le temps.

On voit également dans les images des aperçus du retour de Hartley Rathaway / Pied Piper (Andy Mientus) ainsi que de l’arrivée d’Owen Mercer / Capitaine Boomerang (Richard Harmon) et des indices de conflit supplémentaire que Barry et le reste de la Team Flash affrontera avant la fin de la course.

Voici le synopsis complet de la saison 9 de The Flash : « Après avoir vaincu le Reverse Flash une bonne fois pour toutes, la saison 9 en 13 épisodes reprend une semaine plus tard après leur bataille épique, et Barry Allen (Grant Gustin) et Iris West-Allen (Candice Patton) se reconnectent et sont plus proches plus que jamais.

Mais lorsqu’un groupe meurtrier de malfrats débarque à Central City dirigé par une nouvelle menace puissante, The Flash et son équipe – Caitlin Snow (Danielle Panabaker), la meta empathique Cecile Horton (Danielle Nicolet), la méta aux pouvoirs lumineux Allegra Garcia (Kayla Compton), le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight) et le voleur cryogénique réformé Mark Blaine (Jon Cor) doivent à nouveau défier des obstacles impossibles pour sauver la situation.

Mais alors que les malfrats sont vaincus, un nouvel adversaire mortel se lève pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen. Et dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et Team Flash seront poussés à leurs limites, afin de sauver Central City une dernière fois. »

The Flash revient le 8 février 2023 pour sa saison finale de 13 épisodes.

The Flash saison 9 – Trailer