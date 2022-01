Superman & Lois saison 2 : Un méchant classique teasé dans le premier épisode (spoilers)

Superman & Lois revient sur la CW avec un premier épisode de saison 2 qui introduit des personnages et tease un méchant classique de DC. Spoilers.

Alors que la saison 1 est en cours de diffusion sur Salto, Superman & Lois a fait son retour sur la CW avec le premier épisode de saison 2 réalisé par David Ramsey (John Diggle lui-même). Ce season premiere introduit ainsi un nouvel ennemi, une nouvelle amie et un mystère venu d’un autre monde qui continuera à se dévoiler dans les semaines à venir. La suite est spoiler.

Une grande partie de l’histoire de cette première heure est venue de l’incapacité de Lois à comprendre la situation de Natalie, se débattant constamment entre le sentiment qu’elle devrait ressentir pour « sa fille » d’une autre terre et se demandant pourquoi elle ne ressent rien.

Une relation étrange

« C’est la relation la plus étrange que vous puissiez imaginer, une situation si bizarre » , a déclaré le showrunner Todd Helbing à TVLine. « Ce sont toutes les deux des femmes émotionnellement fortes, il était donc intéressant pour nous, scénaristes, d’explorer quelle serait la réalité de cela. Comment réagiriez-vous ? Vous aimeriez dire que c’est comme si Lois avait la fille qu’elle avait perdue, mais elle n’a jamais vraiment eu de fille. Ce n’est pas la même chose. Et pour Natalie, ce n’est pas sa maman. Nous voulions juste comprendre ce que cela serait vraiment pour eux deux. »

Helbing n’en parle pas, mais les fans de l’Arrowverse ont déjà vu une configuration similaire dans Arrow. Quentin Lance s’est retrouvé face à une Laurel qui n’était pas sa fille et pourtant, il a fini par l’aimer comme sa propre fille, malgré le fait que la Laurel de la Terre-2 était une méchante au départ. Evidemment, les choses seront différentes pour Lois et Natalie, mais au final, c’est le même concept. Lois fini enfin par discuter avec Natalie et souhaite créer une relation amicale, on attend de voir comme ça évoluera.

Tout cela a forcé Lois à réfléchir sur sa relation avec sa propre mère, à qui elle n’a pas pardonné d’avoir abandonné la famille Lane il y a toutes ces années. Mais maintenant, avec Natalie dans les parages et elle ne ressentant rien, Lois commença à se demander si elle ne ressemblait pas plus à sa mère qu’elle ne le pensait. Clark a assuré à sa femme qu’elle n’était pas comme ça, mais il semble que nous devions en être les juges nous-mêmes. Helbing confirme que nous allons « probablement rencontrer [la mère de Lois] à un moment donné dans le futur », bien qu’il clarifie: « Je ne sais pas [si ce sera] pour cette saison. Peut-être. »

Une famille Lane divisée

« Vous en apprenez beaucoup sur la famille Lane cette saison », ajoute Helbing. « Vous en saurez plus sur l’enfance de Lois et Lucy et vous saurez pourquoi Sam, Lois et Lucy sont comme ils sont. Quand Lois parle à Clark du départ de sa mère, c’est un changement fondamental. Cela explique l’attitude de tout le monde et pourquoi on n’a pas parlé de Lucy dans la saison 1 ou pourquoi Lane n’a jamais parlé de sa femme. [Son départ a été] un moment charnière dans leurs vies à tous les trois, quand ils ont tous commencé à emprunter des chemins différents. Vous apprendrez ce que cela a fait à la psyché de Lucy et la route sur laquelle cela l’a emmenée. »

Jenna Dewan sera de retour dans le rôle de Lucy Lane, un rôle qu’elle tenait dans la première saison de Supergirl. Mais apparemment, elle sera différente puisque le showrunner profite de la Crise pour la réécrire et présenter une autre Lucy. Encore une fois, Superman & Lois semble vouloir s’éloigner le plus loin possible de ce qu’à construit l’Arrowverse.

Superman et son allégeance

Pendant ce temps, Superman s’est retrouvé en désaccord avec le lieutenant Mitch Anderson (joué par Ian Bohen l’ancien collègue de Teen Wolf de Tyler Hoechlin) sur l’endroit où se trouve son allégeance. Par exemple, le militaire n’était pas ravi que Clark ait sauvé un sous-marin nucléaire nord-coréen et qu’il l’ait renvoyé sur son sol natal, sans poser de questions. Lorsque Superman a clairement indiqué qu’il était un serviteur du monde, pas seulement des États-Unis, Anderson a affirmé que « l’Amérique peut avoir plus d’un Superman ».

Et pas là, il ne fait pas référence à Supergirl (qui est toujours complètement ignorée par la série), il parle d’autres être surpuissants. L’épisode nous a présenté une paire de recrues super puissantes portant des costumes arborant – sans complexe – le symbole emblématique de la House of El. Elles sont à la botte de l’armée et les ont aidé après une explosion de mine déclenché par un tremblement de terre.

En parlant de ce tremblement de terre, les derniers instants de l’épisode nous ont ramenés dans les mines, où nous avons eu un aperçu de ce qui était vraiment responsable de ces tremblements. Mais tout ce que Helbing dira de cette main géante est ceci : « Je suppose que beaucoup de gens sauront ce que c’est. Dans l’épisode 2, vous en verrez un peu plus. Et dans l’épisode 3, vous découvrirez exactement de quoi il s’agit. »

Serait-ce peut-être Doomsday ? C’est bien possible, on attend de voir.

Superman & Lois, c’est le mardi su la CW.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×02 – The Ties That Bind