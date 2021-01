The Umbrella Academy saison 3 : La série dévoile sa Sparrow Academy

La série The Umbrella Academy caste sa Sparrow Academy. Découvrez les nouveaux personnages qui feront face aux Hargreeves originaux.

Quand la série The Umbrella Academy reviendra, la réalité des frères et sœurs Hargreeves aura bien changée. A la fin de la saison 2, quand ils sont revenus du passé, ils sont tombés nez à nez avec la Sparrow Academy qui ont pris leur place aux côtés de leur père adoptif.

Ben (Justin H. Min), le frère des Hargreeves mort depuis longtemps est bien vivant dans cette nouvelle chronologie et il fait partie de la Sparrow Academy. Dans le final, les autres membres se cachaient dans la pénombre. Cette semaine, Netflix a dévoilé les nouveaux membres de la distribution qui rempliront les rangs de la Sparrow Academy.

À l’instar de la Umbrella Academy, la Sparrow Academy comprend sept membres, dont chacun a été désigné par un numéro par Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) :

– N°1 est Marcus et il sera joué par Justin Cornwell (I Am The Night). Marcus est décrit comme « un colosse charmant, ciselé » qui « respire la confiance et le leadership sans jamais avoir à élever la voix ».

– Dans cette réalité, Ben est N°2 mais il n’est plus le même Ben, le fantôme adorable qui s’est sacrifié pour sauver Vanya (Elliot Page) à la fin de la saison 2. Cette version de Ben est « un tacticien machiavélique » qui est « déterminé à gagner son statut de chef à tout prix ».

– Britne Oldford (Hunters) joue Fei, la Sparrow N°3, qui « voit le monde d’une manière spéciale » et apparaît comme une misanthrope mais « souhaite avoir un.e ami.e ».

– Jake Epstein (Suits) est Alphonso, le Sparrow N°4, qui a une certaine similitude avec Diego (David Castaneda) puisque « des années à combattre le crime ont laissé son visage et son corps avec d’innombrables rappels visuels de ses batailles. » Alphonso compense ses cicatrices de combat avec « un sens de l’humour caustique et mordant ».

– Sloane est la N°5 des Sparrow. Elle sera jouée par Genesis Rodriguez (Big Hero 6). Sloane est « une romantique et une rêveuse qui ressent une vocation cosmique supérieure. »

– Cazzie David jouera la Sparrow N°6, Jayme, décrite comme « une solitaire caché sous un sweat à capuche » dont le seul ami est Alphonso. Ses pouvoirs impliquent « un grognement qui fait peur » et fait fuir les gens.

– Pour finir, N°7 s’appelle Christopher mais il n’est pas une personne physique, c‘est un cube télékinésique flottant. Aucun acteur n’est annoncé pour Christopher, donc il n’a peut-être pas de voix, mais il est apparemment traité par les autres Sparrow comme n’importe lequel de leurs frères et sœurs et agit comme un oracle qui donne des « conseils incroyables ».

La production de la saison 3 de The Umbrella Academy devrait débuter à Toronto en février.

Source : EW / Crédit ©Netflix