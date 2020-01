Supernatural saison 15 : Jensen Ackles dévoile un trailer avec sa propre chanson

Jensen Ackles dévoile un nouveau trailer avec sa chanson Drowning, pour la reprise de la saison 15 de Supernatural.

La fin est proche pour Supernatural. La série entre bientôt dans sa dernière ligne droite et Jensen Ackles a dévoilé un nouveau trailer pour la suite de la saison 15. Dans la bande-annonce, comme le dit Chuck, « Toutes les bonnes choses ont une fin. » Et comme les fans peuvent s’y attendre, cette fin semble bien dramatique.

En fond de cette bande-annonce, on peut entendre la chanson Drowning de Radio Company, le groupe de Jensen Ackles.

La bande-annonce présente quelques visages familiers – Jody, Bobby, Kaia et Billie parmi eux – et quelques moments dévastateurs, de Jody disant à Sam « Elle est morte » et la caméra passant ensuite à Eileen à Dean disant à Sam « Nous avons perdu ». Ça ne va pas bien pour les frères Winchester.

Le trailer se termine par la voix-off de Chuck du finale de la saison 5 « Swan Song », comme il le dit, « Sans aucun doute, les fins sont difficiles. Mais là encore, rien ne se termine vraiment, n’est-ce pas ? »

La saison 15 de Supernatural reprend le 16 janvier prochain.

Supernatural saison 15 – Trailer Drowning