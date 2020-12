Wonder Woman 1984 : Sortie du film repoussée à janvier 2021 en France

Warner Bros repousse à nouveau la sortie de Wonder Woman 1984 en France à cause de la pandémie de COVID-19.

C’est un nouveau coup dur pour les professionnel de la culture, du spectacle et du cinéma. En effet, si le pays entre dans une nouvelle phase du déconfinement avec couvre-feu pour les fêtes à partir du 15 décembre, le gouvernement a décidé de ne pas rouvrir les salles de cinéma et de spectacles comme il était initialement prévu il y a quelques semaines.

Une réouverture repoussée à janvier sans date précise, puisque les autorités sanitaires jugeront le 7 janvier de cette réouverture. Une décision sans appel, alors que plusieurs studios de cinéma ainsi que distributeurs avaient pris les devants et dispositions pour accueillir les cinéphiles en salles dès le 15 décembre, et remplir les séances de films inédits repoussés depuis des mois.

Les fans de Wonder Woman vont donc devoir encore être patient pour découvrir les nouvelles aventures de la déesse Amazone de DC. Annoncé pour le mercredi 16 décembre en salles françaises, le second film dédié à la super-héroïne, réalisé par Patty Jenkins est une fois de plus à nouveau repoussé.

Alors que certains craignaient une sortie direct to VOD ou sVOD, à l’image des USA – où une diffusion en salles s’accompagnera d’une diffusion exclusive sur HBO Max – le service de communication de Warner a très vite communiqué sur le statut de la distribution du film en France. Visiblement, aucune question de sortie digitale puisque le film a été repoussé à 2021. Comme l’atteste ce tweet de Warner France.

1984 sera finalement en 2021 où Diana Prince reviendra plus forte que jamais.#WonderWoman1984, prochainement (et uniquement) au cinéma. pic.twitter.com/frquvCY4rY — Warner Bros France (@warnerbrosfr) December 11, 2020

S’il est normal de ne pas avoir de date arrêtée pour le moment pour Wonder Woman 1984, les fans de DC et de Diana Prince vont pouvoir découvrir la nouvelle aventure de Diana Prince comme il se doit et sur grand écran dans l’hexagone. Il suffira juste d’être patients.

Crédit photos ©Warner