WandaVision : Nouvelles images et détails sur la série Marvel de Disney+

Découvrez de nouvelles images ainsi que des détails pour la série WandaVision avec Paul Bettany et Elizabeth Olsen.

De nouvelles images ainsi que des détails ont été dévoilés pour la série WandaVision centrée sur Wanda Maximoff et Vision, deux personnages adorés du Marvel Cinematic Universe. Dans cette série, qui s’inspire grandement des sitcoms classiques américaines comme I Love Lucy, Jeannie de Mes Rêves ou encore Ma Sorcière Bien-Aimée, Marvel rend hommage à « l’âge d’or de la télévision », confie la scénariste Jac Schaeffer.

« La série est une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision. Nous rendons hommage à toutes ces séries incroyables et aux personnes qui nous ont précédés, [mais] nous essayons également de créer un nouveau territoire, » dit Schaeffer à EW.

Marvel reste discret sur les détails exacts de l’intrigue, mais nous savons que la série se déroule après les événements de Avengers : Endgame – même si Vision est apparemment mort dans Infinity War. Dans WandaVision, cependant, l’androïde est bien vivant – et le foyer Maximoff-Vision pourrait bientôt s’agrandir avec des enfants.

WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision) WANDAVISION Kathryn Hahn (Agnes) WANDAVISION Teyonah Parris (Monica Rambeau) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Paul Bettany (Vision) et Kathryn Hahn (Agnes) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision) WANDAVISION Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Paul Bettany (Vision) Cliquez sur l'image pour l'agrandir

En plus de Wanda et Vision, la série aura d’autres personnages dont une certaine Agnes, voisine un peu trop curieuse incarnée par Kathryn Hahn. Pour le moment, on ne sait toujours pas exactement qui elle est mais elle intrigue fortement. La série traversera différentes époques des années 50 aux années 90 en passant par les 60s ou encore les années 80 et Agnes sera apparemment présentes à des époques différentes.

Teyonah Parris est également nouvelle dans le MCU dans le rôle de Monica Rambeau. Les fans ont déjà rencontré Monica en tant qu’enfant dans les années 90 dans Captain Marvel, et bien que Marvel soit discret sur la façon dont la version adulte Monica s’intègre dans WandaVision, le personnage a une longue et héroïque histoire dans les comics.

Notez aussi que la série verra également le retour de Kat Dennings dans le MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a interprété pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013 et Randall Park revient également en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo d’Ant-Man et la Guêpe.

WandaVision devrait arriver avant la fin de l’année sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Marvel Studios/Disney+