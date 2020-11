The Umbrella Academy : Netflix commande une saison 3

The Umbrella Academy reviendra bien pour une saison 3 sur Netflix.

C’est officiel, The Umbrella Academy aura bien une saison 3. Netflix a donné son feu vert pour 10 nouveaux épisodes dont la production commencera en février prochain à Toronto, au Canada. Ce renouvellement arrive plus de trois mois après la mise en ligne de la saison 2.

Dans la saison 2 Cinq a utilisé ses pouvoirs pour échapper à l’apocalypse provoquée par Vanya en 2019. Le saut dans le temps a dispersé les frères et sœurs dans le temps à Dallas et aux alentours. Certains, bloqués depuis des années, ont construit des vies et ont avancé, pensant être les seuls à avoir survécu.

Cinq est le dernier à atterrir, en plein milieu d’une fin du monde nucléaire, qui s’avère être le résultat de la perturbation de la timeline par le groupe. Maintenant, l’Umbrella Academy doit trouver un moyen de se réunir, de comprendre ce qui a causé l’apocalypse, d’y mettre un terme et de revenir à la chronologie actuelle pour arrêter cette autre apocalypse. Tout en étant traqué par un trio d’assassins suédois impitoyables.

La saison se terminait avec les frères et sœurs de retour dans le présent mais un présent bien différent de celui qu’il ont laissé. Les choses se finissaient ainsi en cliffhanger et les fans auront des réponses à leurs questions laissées en suspens.

Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore seront tous de retour au casting de la série.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix