Grey’s Anatomy saison 17 : La romance sera toujours présente même avec COVID-19

Si la saison 17 de Grey’s Anatomy traitera de la crise de COVID-19, il y aura toujours de la place pour la romance et les rires.

Ce jeudi 12 novembre, Grey’s Anatomy revient sur ABC avec sa saison 17. Quand la série reviendra, Meredith et ses collègues du Grey-Sloan Memorial devront face à une crise sans précédent, celle de COVID-19 qui frappe actuellement le monde entier.

La saison comportera deux chronologies, l’une qui reprendra là où la saison 16 s’est arrêtée et l’autre plongera les médecins dans le chaos de COVID. « Nous entendions des statistiques aux infos et nous lisions l’impact sur la communauté médicale, mais ce n’est que lorsque nous nous sommes réunis en salle d’écriture et avec les médecins conseillers avec lesquels nous avons toujours travaillé et nous avons vu le changement en eux, que ça nous a frappé », explique la showrunner Krista Vernoff à EW de sa décision de faire face à la crise de manière majeure.

« Cette pandémie brise les gens, elle brise les médecins, et nous avons l’occasion d’aider à réduire les coûts pour la communauté médicale.»

Et si COVID existe dans Grey’s Anatomy, on peut en dire autant de sa spin-off Station 19, bien que Vernoff dise que « l’aspect et la sensation sont différents » sur les deux séries. Et si cela peut rassurer les téléspectateurs qui souhaitent garder le côté échappatoire de la série, la pandémie ne va pas prendre le dessus : « Nous continuons de vous offrir des moments amusants et de la romance à rire aux éclats », promet Vernoff.

TF1 diffuse actuellement les derniers épisodes de la saison 16 le mercredi soir. Quant à la saison 17, elle commence ce jeudi sur ABC par un méga-crossover avec Station 19.

Source : EW / Crédit © ABC