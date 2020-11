Emily in Paris s’offre une plus long séjour en capitale avec une saison 2 !

Emily in Paris ne fera pas ses valises et compte bien continuer à occuper sa chambre de bonne parisienne cossue et bien agencée, puisque Netflix annonce officiellement une seconde saison pour la série

C’est la série de tous les clichés que l’on ne pensait pas voir revenir pour une seconde saison. L’Américaine à Paris sous la plume du showrunner et créateur de Sex and The City, Darren Starr, reste en capitale pour une seconde saison d’Emily in Paris, puisque son contrat (chez Netflix) a été renouvelée.

Série qui a secoué les abonnés Netflix français pour sa légèreté mais surtout ses stéréotypes autour de la culture française et d’un Paris fantasmé par les américains Emily in Paris compte bien continuer à agacer les personnages français de la série, et surement certains téléspectateur.

En effet Emily reviendra officiellement pour une saison 2 sur les écrans de Netflix et dans sa fausse chambre de bonne, pour au moins une dizaine d’épisode en plus.

Une annonce qui doit réjouir ceux qui ont craqués pour les aventures surréalistes et cocasses de l’héroine d’ Emily in Paris – incarnée par la joyeuse Lily Allen – ou exaspérer ceux qui n’ont pas supporté de voir une série perpétrer encore et toujours des stéréotypes et clichés vieux comme Paris.

C’est avec une lettre (ci-dessus) que Netflix a annoncé la prolongation du séjour d’Emily in Paris. Une lettre signée par le personnage de Sylvie, odieuse directrice d’une agence de Marketing où l’on ne travaille pas beaucoup et où l’on fume allégrement malgré la loi de 2001 interdisant la cigarette dans les lieux clos.

On ne saura pas pour le moment quand cette seconde saison d’Emily in Paris arrivera sur les écrans de Netflix, puisque pour le moment pas même une annonce de date tournage n’a accompagné cette reconduction.

Avec la situation sanitaires actuelle, il est certain que le tournage de cette saison 2 ne va pas se faire tout de suite.

Emily in Paris saison 1 est disponible sur Netflix