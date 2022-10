She-Hulk Avocate : Contenu du QR code caché dans l’épisode 8 révélé

Le contenu du QR code caché dans l’épisode 8 de She-Hulk Avocate a été révélé.

Alors qu’il ne reste plus qu’un épisode dans la première saison, She-Hulk: Avocate n’a pas arrêté de rendre hommage au canon de Marvel à pratiquement chaque épisode. En plus d’innombrables hommages ou inclusions manifestes de la tradition de Marvel Comics, la série a maintenu la tendance des easter eggs et d’introduire des QR codes et si vous avez bien prêté attention dans l’épisode 8, un QR code est apparu alors que She-Hulk et Daredevil se rendaient au QG de Leap-Frog.

En scannant ce code, les fans ont été conduits vers un comic gratuit, très approprié pour l’occasion, She-Hulk #6 publié en 2014. Écrit par Charles Soule avec des illustrations de Ron Wimberly, le numéro présente Matt et Jen aux côtés opposés d’une bataille juridique concernant Steve Rogers / Captain America.

« Nous devons continuer à rappeler aux gens que c’est la série de Jen, c’est la série de She-Hulk », a expliqué Jessica Gao, scénariste en chef de She-Hulk, dans une récente interview avec Marvel.com. « Tout dans la série consiste à renverser un trope ou défier les attentes ou fonder quelque chose dans une réalité amusante. C’est un peu la philosophie de la série. Alors bien sûr, c’était tout naturel pour cette série, étant si méta, que nous reconnaîtrions et taquinerions le combat de couloir classique de Daredevil. Mais ensuite, bien sûr, nous devions le saper avec notre fille, She-Hulk. »

Parlant de la présence de Matt, elle ajoute : « Il était tellement logique qu’il soit dans cette série parce que lui et Jen sont des avocats de jour, des super-héros en dehors du bureau, même si Jen le fait à contrecœur », a déclaré Gao ailleurs dans l’interview. « Quel meilleur personnage pour montrer en quelque sorte comment cette lutte qu’elle mène est possible ? »

Le final de She-Hulk Avocate sera disponible ce jeudi 13 octobre sur Disney+.

Source : Marvel.com / Crédit ©Disney+