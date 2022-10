House of the Dragon / Les Anneaux de Pouvoir : Il n’y a pas de rivalité selon Ryan Condal

Le showrunner de House of the Dragon dit que sa série n’a pas de rivalité avec Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir.

Il fait bon être fan de fantasy ces derniers temps. Deux des plus grands univers du genre offre actuellement chacun une série télévisée. D’un côté, il y a House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones et de l’autre, se trouve Les Anneaux de Pouvoir, série préquelle aux Seigneur des Anneaux.

Les deux séries sont diffusées en ce moment ce qui pousse les fans du genre à faire des comparaisons sur laquelle est la meilleure ou si elles ne se nuisent pas l’une à l’autre. Mais pour le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, il n’y a pas de rivalité entre les deux séries. Condal a expliqué à The Wrap que, de son point de vue, c’est une bonne chose qu’il y ait plusieurs séries de science-fiction/fantasy à la télévision et il est lui-même un grand fan de Tolkien.

« J’ai lu Le Seigneur des anneaux et Le Silmarillion et Le Hobbit plusieurs fois en grandissant, j’ai vu les films de Peter Jackson plusieurs fois au cinéma », a déclaré Condal. « J’aime tout ça, j’aime la haute fantasy, et franchement, je veux vivre dans un monde où il y a de la place pour que toutes ces choses existent si elles sont bonnes. Je pense que le besoin de science-fiction /fantasy à grand budget à la télévision, c’est ce que nous tous les nerds nous voulons. »

Condal a également déclaré qu’il ne pensait pas que les deux séries représentaient une rivalité l’une ou l’autre. Condal dit qu’il pense que les deux séries se « nourrissent » l’une l’autre et qu’elles ont probablement le même public.

« Je ne pense pas que si quelqu’un regarde Les Anneaux de Pouvoir alors cela signifie qu’il ne regarde pas House of the Dragon, je ne le vois pas de cette façon », a déclaré Condal. « Je vois que l’un alimente l’autre, et je pense que plus il y a de divertissement de genre de bonne qualité à la télévision, plus il va attirer le grand public qui pourrait ne pas être si prédisposé à regarder ça. »

Les deux séries sont peut-être le même genre, mais elles sont très différentes. Avoir deux séries du même genre de ce calibre ne va pas saturer le marché, elles peuvent très bien coexister, ce n’est pas une compétition.

Les Anneaux de Pouvoir c’est le vendredi sur Amazon Prime Video, tandis que House of Dragon est diffusée le lundi en France sur OCS.

Source : The Wrap / Crédit ©Amazon/HBO