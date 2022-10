Daredevil : La série de Disney+ pourrait revisiter des histoires déjà vues sur Netflix

La série Daredevil Born Again de Disney+ pourrait revisiter des histoires déjà vues sur Netflix.

Matt Murdock, alias Daredevil (Charlie Cox) est officiellement de retour dans l’univers cinématographique Marvel. Les fans ont pu le revoir dans sa qualité d’avocat, mais aussi costume lors de l’épisode 8 de She-Hulk: Avocate. Alors que le personnage est de retour dans un nouveau costume, il reste à confirmer si oui ou non le personnage est, la même version que les fans ont appris à connaître et à aimer pendant trois saisons sur Netflix.

Récemment, Charlie Cox lui-même a laissé entendre que la prochaine série Daredevil: Born Again repartira de zéro, plongeant à nouveau dans la backstory du personnage et parcourant des intrigues que la série Netflix a déjà abordées.

« D’une certaine manière, ce qui est génial à ce sujet, c’est que nous pouvons potentiellement raconter certaines des histoires encore et encore de la même manière qu’elles le sont dans les comics, » a déclaré Cox dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight (via The Direct). « De temps en temps, ils repartent au début du voyage de Murdock en tant que petit garçon et ils racontent à nouveau toute l’histoire d’origine. Alors peut-être que nous pourrons le faire, je ne sais pas. »

Pour le moment, il n’ a pas été confirmé si Daredevil Born Again sera un reboot total, mais selon les dires de Cox, il semble bien que cette série repartira de zéro avec probablement une nouvelle caractérisation de Matt et un ton différent de la série Netflix. Ce qui est certain, c’est que ce n’est une saison 4 de Daredevil : « C’est une saison 1, ce n’est pas une saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose », a déclaré Cox à extraTV à la D23 Expo. « Ce qui, je pense, est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. »

On attend ainsi de le revoir en plein action dans Daredevil Born Again, mais entre temps, il devrait apparaitre dans la série Echo.

Daredevil Born Again est prévu pour le printemps 2024 sur Disney+.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Disney+