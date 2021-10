The Walking Dead saison 11 Partie 1 : Un final plein de cliffhangers (spoilers)

Un final de première partie de saison 11 plein de cliffhangers pour The Walking Dead. Spoilers.

Ce lundi, OCS a mis à disposition le dernier épisode de la première parte de la saison 11 de The Walking Dead. Une partie qui a laissé à peu près tous les personnages de la série en grave danger. C’était ainsi un final à multiples cliffhangers.

Le groupe masqué de Maggie composé de Negan (Jeffrey Dean Morgan), du père Gabriel (Seth Gilliam) et d’Elijah (Okea Eme-Akwari) conduit une horde de marcheurs à Meridian, où Pope et les Reapers préparent le hwacha : un lance-roquettes multiple verrouillé et chargé à tirer des centaines de flèches propulsées par des fusées.

De retour chez eux, les Alexandriens se sont divisés en trois équipes : celle d’Aaron (Ross Marquand) pour combattre un incendie au moulin à vent qui attire les promeneurs à l’intérieur de leurs murs ; Carol (Melissa McBride) pour réparer une partie effondrée du mur; et Rosita pour protéger les enfants et tous les autres blottis à l’intérieur.

Lydia (Cassady McClincy) et Dianne (Kerry Cahill) tentent de tenir les marcheurs à distance derrière une porte affaiblie. Lorsque Dianne escorte les enfants et d’autres en sécurité à l’étage, Lydia reste seule pour tenir la porte.

L’épisode s’est terminé avec Carol, Connie (Lauren Ridloff), Aaron et compagnie dans une tempête torrentielle… leur statut est un mystère. L’épisode s’est également terminé avec Judith (Cailey Fleming) et Gracie (Anabelle Holloway) coincées dans un sous-sol inondé… avec des zombies en haut des escaliers.

Et l’épisode s’est également terminé avec Leah (Lynn Collins) – ayant tué Pope (Ritchie Coster) mais refusant ensuite de partir avec Daryl (Norman Reedus). Elle dit à ses collègues Reapers que Daryl a tué Pope mais elle le laisse partir. Puis elle tire directement le lance-roquette rempli de flèches vers nos héros dans la cour…Ecran noir, fin d’épisode.

Qui va survivre à ce final de premier tiers de saison ? La réponse dès le 20 février 2022 pour le retour de la saison ultime de The Walking Dead avec la seconde partie de la saison.

