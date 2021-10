Indiana Jones 5 : Harrison Ford et Mads Mikkelson sur le tournage (photos)

Après s’être blessé, Harrison Ford est de retour sur le tournage d’Indiana Jones 5. Découvrez des photos avec Mads Mikkelson.

Cela fait un petit moment qu’il n’y a pas eu de mise à jour du tournage du nouveau film d’Indiana Jones, mais nous savons maintenant qu’Harrison Ford est de retour après sa pause de trois mois. L’acteur a pris le temps de se remettre d’une blessure à l’épaule subie au début de la production quand il s’entraînait pour une scène de combat.

En plus du retour de Ford sur le plateau, les images dévoilent également Mads Mikkelsen qui a rejoint Ford dans sa dernière aventure dans Indiana Jones 5.

New photo: Harrison Ford on set in Sicily! #IndianaJones 🤠 (Via FB: Juergen Mathy) pic.twitter.com/SZOz954CL8 — Indiana Jones 5 News (@indy5news) October 7, 2021

“Indy escapes from some pursuers and gets on a vintage car of two newlyweds just married. » (Via @Ragusanews) #IndianaJones 🤠 pic.twitter.com/tJ3U1LlIY7 — Indiana Jones 5 News (@indy5news) October 7, 2021

Update: More photos of Harrison Ford & Mads Mikkelsen in character on the Indy 5 set! #IndianaJones 🤠 (via @DailyMailCeleb) pic.twitter.com/0LWpdeW1sM — Indiana Jones 5 News (@indy5news) October 8, 2021

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés. Ce que nous savons, c’est que James Mangold réalisera le film après avoir pris les rênes de Steven Spielberg, le réalisateur derrière les quatre volets précédents.

Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson sont aussi à l’affiche du film aux cotés d’Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge.

S’il ne réalise pas le film, Spielberg sera toujours à bord en tant que producteur aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. John Williams, le compositeur qui a travaillé sur la partition des quatre films précédents, revient également pour composer Indiana Jones 5.

Alors que la date de sortie d’Indiana Jones 5 a changé plusieurs fois, le film devrait enfin faire ses débuts dans les salles le 29 juillet 2022.

Source : Indiana Jones 5 News / Crédit ©DR/Lucasfilm