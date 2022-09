Willow est de retour, et ça promet ! ( bande annonce )

Découvrez une bande annonce longue et qui envoie du bois pour la série Willow, suite du film éponyme des années 80.

La fantasy se porte bien à la télévision. Disney+ retourne dans le monde de Willow avec un nouveau trailer qui en dit plus sur la nouvelle série des studios Lucasfilm, basée sur le film fantastique de 1988 réalisé par Ron Howard.

Les fans de fantasy et ceux qui ont grandi dans les années 80 vont être ravis de revoir Warwick Davis sur Disney+, dans une nouvelle aventure inédite avec Christian Slater au casting également.

Une bande annonce qui ne manque pas d’action et de féerie, pour la suite des aventure du nain magicien, qui doit à nouveau sauver le monde mais pas seul. On y découvre le retour des personnages fous et iconiques du film, qui manqueront pas de déclencher un sourire rempli de nostalgie chez ceux qui ont découvert le film dans leur enfance.

La série, qui reprend des années après les événements du film, introduit de nouveaux personnages et se déroule dans un monde où prospèrent les brownies, les sorciers, les trolls et autres créatures mystiques. Un groupe improbable de héros se lance dans une dangereuse quête vers des endroits bien au-delà de leur maison, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unir pour sauver leur monde.

Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel et Tony Revolori jouent aux côtés de Warwick Davis, qui reprend son rôle-titre en tant que Willow Ufgood, un fermier réticent qui dans le film, joue un rôle essentiel dans la protection d’un bébé spécial d’une reine tyrannique qui jure de la détruire et conquérir le monde.

Rendez-vous le 30 novembre sur Disney+ pour la série Willow. En attendant, pour se mettre à jour ou se rafraichir la mémoire, le film originel est disponible sur la plateforme.

WILLOW : Bande Annonce D23



Crédit photo : © Disney