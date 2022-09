Andor : Nouveau trailer qui appelle à la rébellion contre l’Empire

Nouveau trailer spécial D23 pour Andor, la série consacré au héros de Star Wars Rogue One

A 10 jours de sa mise en ligne sur Disney+, la nouvelle production Star Wars, Andor, se dévoile dans une nouvelle bande annnonce à l’occasion de la D23

C’est peut-être l’une des déclinaisons de Star Wars en série qui est le plus attendue depuis The Mandalorian. Une déclinaison dans la lignée de Star Wars Rogue One, qui se concentre sur la génèse de la rebellion face à l’empire, à travers la figure de proue du film, Cassian Andor.

Celui qui offre son nom à cette nouvelle série Star Wars se dévoile dans une nouvelle bande annonce, après une première assez énigmatique. Dans cette bande annonce, on peut l’entendre dire qu’il « a fait des choses terribles au nom de la rebellion ».

Une série qui d’après ces images va se concentrer sur le système d’oppression de l’empire mais aussi l’appel à la rebellion de ceux qui le subissent. Une série différente de ce qu’on connait de Star Wars jusque là, loin de bébé yoda, d’Obi-wan, ou de la force.

Pour ceux qui étaient en villégiature sur Tatooine sans internet, la série, Andor explore une nouvelle facette de la galaxie Star Wars en se concentrant sur le destin de Cassian Andor alors que ce dernier cherche à découvrir comment faire la différence en cette époque troublée. Elle relate l’histoire d’une rébellion encore balbutiante et comment individus et planètes se retrouvent peu à peu impliqués dans toutes sortes de conflits. C’est une période emplie de dangers, de trahisons et d’intrigues où cours de laquelle Cassian Andor va s’engager sur un chemin qui fera de lui le héros rebelle qui défiera le maléfique Empire Galactique.

Aux côtés de Diego Luna qui reprend le rôle du personnage de Cassian Andor figurent Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller et Fiona Shaw. Les producteurs délégués sont Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna et Michelle Rejwan. Tony Gilroy est le créateur et le showrunner de la série Andor.

Andor, la nouvelle série Star Wars en 12 épisodes signée Lucasfilm arrivera désormais le 21 septembre prochain. Trois épisodes seront proposés à cette occasion sur Disney+, avec une suite au rythme d’un épisode par semaine.

Andor : Bande Annonce D-23



Crédit photo : ©Lucasfilm/Disney