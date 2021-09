Spider-Man No Way Home : Peter et Strange ont “une relation proche” selon Cumberbatch

Benedict Cumberbatch se confie sur la relation proche entre Peter Parker et Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home.

Une des choses les plus surprenantes concernant la bande-annonce de Spider-Man No Way Home est la décision prise par Doctor Strange de lancer le sort pour aider Peter à changer le passé. Les fans se sont alors demandé si Strange était vraiment lui-même parce que c’est un comportement étrange pour le Sorcier Suprême, qui a des responsabilités.

Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que Spider-Man No Way Home reprend à la suite des événements de Spider-Man : Far From Home, avec l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man désormais exposée à cause de Mysterio. La vie et la réputation de Parker sont bouleversées et il tente de trouver une solution pour régler son problème. Il demande alors de l’aide à Strange pour restaurer son identité secrète grâce à la magie, mais cela a des répercussions dangereuses qui forcent Parker à apprendre ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Selon Benedict Cumberbatch, les actes de Strange sont par amitié pour Peter, ils sont devenus proches. Selon lui, ils sont si proches qu’il ferait tout pour aider son ami et collègue Avenger.

Dans une nouvelle interview à The Hollywood Reporter l’interprète de Doctor Strange confie : « Il y a une relation étroite. Ce sont des super-héros du quartier, et ils ont eu une expérience ou deux. Ils ont une histoire. » Il ajoute : « Il se peut que Peter me demande de l’aider à faire quelque chose ? Je pense que j’ai le droit de dire ça. Je l’aide à remplir ses déclarations de revenus. C’est ce que je fais. »

Il fait bien plus que l’aider à remplir ses impôts il lance un sort qui brise complètement le Multivers alors que Wong lui a dit de ne pas le faire. Ce comportement laisse à penser que c’est un variant et après avoir vu l’épisode de What If…? avec Strange, tout est possible.

On imagine aussi que l’arrogance de Strange a peut-être son rôle à jouer. Il pense certainement être assez puissant pour faire une chose pareille mais cela a des conséquences, changer le passé n’est pas une mince affaire, Endgame l’a prouvé.

Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le film avec Strange, il faudra attendre sa sortie le 15 décembre prochain.

