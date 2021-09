Matrix Ressurections : Le synopsis ignore-t-il les films Reloaded et Revolutions ?

Le synopsis du film Matrix Ressurections semble ignorer les films Reloaded et Revolutions.

Après des mois sans informations concernant le film Matrix Ressurections, les informations commencent enfin à arriver. Après la première bande-annonce, et une confirmation sur un personnage important, un synopsis a fait surface et suggère que le deuxième et le troisième volet de Matrix ne sont pas pris en compte dans le nouveau film.

Voici le synopsis : « The Matrix Resurrections est une continuation de l’histoire établie dans le premier film MATRIX. Il réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes cinématographiques Neo & Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, elle se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

20 ans après le premier film, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour pour une continuation et une extension du film original. Matrix reste dans l’air du temps comme un film qui a changé notre regard sur le cinéma et la réalité elle-même. Avec son action révolutionnaire et ses effets visuels, The Matrix a aidé à ouvrir la voie aux films à suivre. »

Le synopsis qualifie Ressurections comme « une continuation de l’histoire établie dans le premier film MATRIX » et « une extension du film original ». Il ne mentionne à aucun moment Reloaded et Revolutions alors que l’original est mentionné deux fois. Alors le film ignore-t-il les suites précédentes ? Cela reste à déterminer.

Avec Reeves et Moss, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix 4 Resurrections sortira en salles à partir du 15 décembre 2021

Crédit ©Warner Bros