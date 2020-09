Scream 5 : Neve Campbell reprend officiellement son rôle de Sidney Prescott

Neve Campbell reprend officiellement son rôle de Sidney Prescott dans le film Scream 5.

C’est officiel, après plusieurs mois de spéculation, Neve Campbell reprendra bien son rôle dans le prochain film Scream 5. Les studios Paramount Pictures viennent d’annoncer que l’actrice reprendra le rôle emblématique de Sidney Prescott, qu’elle a tenu dans les quatre films précédents de la franchise Scream.

Elle rejoint ainsi les autres membres de la distribution historique annoncés précédemment, David Arquette et Courteney Cox, qui reviennent dans les rôles de Dewey Riley et Gale Weathers, ainsi que les nouveaux venus Mason Gooding, Dylan Minnette, Jasmin Savoy Brown, Kyle Gallner, Mikey Madison, Marley Shelton, Jack Quaid, Melissa Barrera et Jenna Ortega.

Les réalisateurs du film Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett déclarent : « Nous avons encore du mal à croire à notre chance ! Le personnage de Sidney Prescott a littéralement nourri notre amour du cinéma, et avoir la chance de travailler avec Neve est un rêve qui devient réalité. Sans elle, ce ne serait pas vraiment un film Scream, et nous sommes très heureux et honorés de la retrouver à Woodsboro. »

Neve Campbell commente : « J’ai beaucoup discuté avec les réalisateurs, et ils ont montré un tel enthousiasme, un tel respect et une telle admiration pour Wes Craven et tout ce qu’il a créé avec la franchise Scream que je suis plus qu’heureuse de reprendre le rôle de Sidney Prescott et de retourner à Woodsboro ! »

Le tournage aura lieu à Wilmington, en Caroline du Nord pour une mondiale le 14 janvier 2022.

