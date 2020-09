Fast & Furious 9 : Michelle Rodriguez confirme une rumeur énorme (spoilers)

Michelle Rodriguez confirme une énorme rumeur sur le film Fast & Furious 9 qui circule depuis un moment. Spoilers

Michelle Rodriguez a confirmé une rumeur qui circule à propos de Fast & Furious 9 depuis quelque temps. Si vous ne voulez pas le savoir, passez votre chemin, sinon, pour découvrir de quoi il s’agit, c’est ci-dessous.

Apparemment, le neuvième volet de la franchise ira bien dans l’espace. Ludacris avait déjà laissé entendre l’idée en juillet, mais ne confirmait rien. Quoi qu’il en soit, les rumeurs spatiales entourant la franchise Fast & Furious tournent depuis des années maintenant. Chris Morgan a écrit tous les films de la franchise depuis Tokyo Drift en 2006, et il a récemment dit ceci lorsqu’il a été interrogé sur les éléments spatiaux possibles dans F9 : « Rien n’est hors de question. Absolument rien. Il faut juste que ça soit cool et ça doit sois bon. Vous savez, c’est ça le truc. »

Il semble que Rodriguez soit tombée dans une question piège puisque sans le vouloir, elle a confirmé l’information dans une interview sur Sirius XM, pensant que l’information avait vraiment été divulguée. On a demandé à l’actrice si son personnage Letty pourrait rejoindre Ludacris dans l’espace, ce qui semblait la prendre au dépourvu. « Oh, pas moyen. Comment vous l’avez découvert ? Vous voyez ce qui se passe ? Les gens commencent à parler dans les coulisses, mec », a déclaré Rodriguez. « Quand un film ne sort pas et qu’on l’oublie, les choses sortent. Personne n’était censé le savoir ! »

En abordant la question, Michelle Rodriguez affirme que son personnage n’ira pas dans l’espace dans le film. « Je n’ai pas la chance d’atteindre l’espace, mais nous avons eu une femme scénariste et avons montré beaucoup d’amour, je pense, » a déclaré Rodriguez.

Elle confirme un meilleur traitement des personnages féminins : « Grâce à Justin Lin. Nous avons pu, trouver un peu plus d’attention et d’amour pour les filles du film. Et donc j’espère vraiment que cela transparaîtra dans le produit final. »

Fast & Furious 9 sort le 31 mars 2021.

Source : Sirius XM / Crédit ©Universal