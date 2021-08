Superman & Lois saison 1 : [Spoiler] devient démoniaque avant le final (promo)

Un personnage devient démoniaque dans l’avant dernier épisode de la première saison de Superman & Lois. Spoiler et promo du final.

La saison 1 de Superman & Lois arrive bientôt à sa fin. La semaine prochaine, la CW diffusera le final de la saison inaugurale. L’avant dernier épisode a mis en place le chapitre final avec un personnage qui devient démoniaque contre sa volonté.

L’épisode a repris trois semaines après que Morgan Edge, alias Tal-Rho, soit devenu la personnification de l’éradicateur, et les choses ne se passent pas bien pour tout le monde. Chrissy est confrontée à la possibilité de devoir vendre la Gazette, Kyle a reçu une offre d’emploi d’une caserne de pompiers dans une ville à deux heures de route, et les habitants de Smallville sont de plus en plus inquiets face à la présence continue du D.O.D. dans leur ville.

Et les choses sont allées de mal en pis lorsque Tal-Rho a décidé qu’il était prêt à lancer son assaut formel sur Terre, avec Leslie Larr expliquant qu’il est « poétique » pour la ville bien-aimée de Kal-El d’être la première à tomber. Elle a également précisé qu’« il n’y a plus de Tal-Rho », illustrant davantage le sacrifice personnel qu’il a fait lorsqu’il a accepté de devenir l’éradicateur.

L’épisode s’est terminé lorsque Tal-Rho est entré en collision avec le véhicule de Sam et a arraché Jordan de la banquette arrière. Superman est arrivé sur les lieux juste à temps pour qu’un Jonathan paniqué lui dise ce qui s’est passé, mais aucun d’eux ne sait à quel point la situation est grave. La dernière scène montre un « Jordan » aux yeux rouges disant à Tal-Rho: « Bien joué, mon fils. Commençons. » Ce n’est donc plus tout à fait Jordan, il s’agit de Zeta-Rho, le père de Tal-Rho, qui a pris possession du corps de l‘adolescent à moitié Kryptonien.

Dans le final de la saison 1, intitulé Last Sons of Krypton, le pire cauchemar de Superman prend vie et Lois affronte Leslie Larr. Pendant ce temps, Lana, Kyle et Sarah acceptent de rester pour aider le général Lane.

Notez que ce final a été réalisé par Tom Kavanagh de The Flash.

Superman & Lois saison 1 – Promo finale