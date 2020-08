Tron 3 : Jared Leto au casting du film réalisé par Garth Davis

Disney engage Jared Leto pour le nouveau film Tron, réalisé par Garth Davis.

Disney semble enfin avancer avec le troisième film de la franchise SF Tron. Selon Deadline, Garth Davis (Lion) serait à la réalisation tandis que Jared Leto a signé pour un rôle et sera producteur.

Après avoir réalisé des films indépendants qui ont attiré les faveurs des critiques (Lion a reçu 6 nominations aux Oscars), Davis sera ici aux commandes de son premier film à gros budget. Selon Deadline, Davis a tout fait pour décrocher ce projet et aurait fini par convaincre les studios de lui confier le film.

Si le premier film sorti en 1982 n’a pas été un succès commercial, le film est devenu culte et a fini par développer une légion de fans dévoués. Il aura fallu attendre 2010 pour voir la suite Tron Legacy avec Jeff Bridges de retour et Garret Hedlund et Olivia Wilde qui ont rejoint la franchise.

Ce deuxième film a été un succès et les rumeurs sur un troisième volet n’ont pas cessé de circuler ces 10 dernières années, sans que les choses ne se matérialisent. En 2015, les plans d’une suite ont été abandonnés par Disney alors que le casting était prêt à revenir. Puis en 2017, une autre tentative de monter la suite est tombée à l’eau alors que Jared Leto était déjà attaché au projet.

Jesse Wigutow a écrit la version la plus récente du scénario. Leto produit le film avec Justin Springer et Emma Ludbrook.

Notez tout de même que Disney n’a pas confirmé cette information. Le film est toujours en développement et selon Deadline, l’implication de Garth Davis devrait accélérer le processus.

Source : Deadline / Crédit ©Disney/DR