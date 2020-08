Star Wars : Adria Arjona rejoint la série préquelle de Rogue One

Adria Arjona rejoint la série préquelle de Star Wars Rogue One, centrée sur Cassian Andor.

Disney+ continue de remplir le casting de sa prochaine série Star Wars. Adria Arjona (Good Omens, True Detective), rejoint Diego Luna dans la série centrée sur Cassian Andor, personnage du film Rogue One.

Le casting comprend également Alan Tudyk, Genevieve O’Reilly et Denise Gough. Aucun détail n’est actuellement disponible sur le personnage qu’incarnera Arjona.

Le thriller d’espionnage, pour le moment sans titre, se concentre sur l’espion rebelle Cassian Andor pendant les années formatrices de la rébellion, tout en explorant des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable.

En ce qui concerne le tournage, selon Diego Luna, « rien n’est pressé ». Il a confié à The Guardian qu’ils prenaient leurs précautions avant de reprendre la production : « Nous devons être prudents et nous devons savoir quand et comment revenir. Et le comment est le plus important, car si nous revenons comme nous étions, nous aurons gaspillé notre opportunité, nous aurons gaspillé une opportunité majeure de repenser et de réinventer une grande partie de ce que nous pensions être crucial et essentiel, ce qui n’est clairement pas le cas. »

Stephen Schiff (The Americans) servira de showrunner, le co-scénariste du film Tony Gilroy est à l’écriture du pilote en plus de réaliser plusieurs épisodes.

Source : Deadline / Crédit ©DR