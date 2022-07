She-Hulk : Jameela Jamil réagit aux critiques par rapport à son look de Titania

Jameela Jamil répond aux critiques des fans de Marvel par rapport à son look dans la série She-Hulk.

Après qu’une photo de la méchante Titania qu’elle incarne dans la série She-Hulk ait été partagée sur Twitter, Jameela Jamil a répondu à la réaction des fans à propos de son costume et de sa coiffure (« C’est un costume d’Halloween pour Walmart », a écrit un utilisateur, tandis que d’autres se sont moqués de ses cheveux) avec humour.

Jameela Jamil a suffisamment d’humour pour ne pas trop s’opposer aux critiques concernant le look de son personnage pour la prochaine série de Disney+, She-Hulk: Avocate. Cependant, elle a une explication.

Jamil a partagé une vidéo des coulisses dans sa chaise de maquillage sur Twitter et a écrit : « OMG cette phot. Les gars… J’accepte chaque once de critique ici, mais pour défendre mon excellente coiffeuse, ce ne sont que mes cheveux après une journée de 14 heures de cascade sous la chaleur d’Atlanta. »

Elle ajoute : « Juste après avoir été à l’envers. Elle a fait un *excellent* travail dans la série, je le promets. Je l’adore. Mes seins ont l’air bien, non ? » Dans un tweet séparé, Jamil a assuré aux fans que le costume aura plus de sens une fois la série diffusée le 17 août. « Cela correspond au personnage », a-t-elle écrit.

Omg this photo..💀😂 Guys… I accept every ounce of shade here, but in defense of my excellent hair stylist, this is just my hair after a 14 hour stunt day in atlanta heat. Just after being upside down. She did a *great* job on the show I promise. I love her. Boobs look ok tho? pic.twitter.com/oWZy0Bi23b

— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) July 9, 2022