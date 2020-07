Run : HBO annule la série après une saison

HBO annule la série Run avec Merritt Wever et Domhall Gleeson après seulement une saison.

La course de Ruby et Billy s’arrête ici. Run n’aura pas de saison 2. La chaîne HBO a annoncé qu’elle annulait la série avec Merritt Wever et Domhall Gleeson après une courte saison de 7 épisodes.

« Après avoir exploré des moyens potentiels de poursuivre l’aventure de Ruby et Billy, en collaboration avec la showrunner Vicky Jones, nous sommes arrivés à la décision de ne pas continuer avec une deuxième saison de Run, » a déclaré HBO dans un communiqué.

Créée par Jones (Killing Eve) et produite par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Run suit Wever et Gleeson en tant qu’anciens amoureux Ruby et Billy, qui ont pris la route ensemble grâce à un pacte qu’ils ont fait il y a des années : ils lasseraient tout tomber et voyageraient à travers les Etats-Unis si jamais ils s’envoyaient le mot «RUN» par texto. Waller-Bridge a fait une apparition dans le rôle d’une taxidermiste nommée Laurel.

Run a fait ses débuts en avril dernier et s’est terminée le 24 mai. A la fin de la saison les téléspectateurs sont laissés sur un cliffhanger, avec Ruby et Billy qui se séparent après que Ruby ait découvert que tout le voyage n’était au départ qu’un stratagème de Billy pour son prochain livre. Ruby repart avec sa famille et laisse Billy derrière elle.

Cette annulation est une déception parce que la série était vraiment fun à regarder et il y avait clairement du potentiel pour une saison 2.

Source : Deadline / Crédit ©HBO