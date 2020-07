Avengers : Comment Star Wars a influencé les films Marvel des frères Russo

Les frères Russo expliquent comment Star Wars les a influencés pour leurs films Avengers.

Pour les cinéastes qui ont grandi à une certaine époque, Star Wars a été un guide pour savoir comment raconter une histoire ambitieuse et chargée d’effets spéciaux qui reposait toujours sur une véritable émotion pour toucher le public.

Les frères Russo sont des grands fans de Star Wars, il ont grandi avec et dans une récente interview, ils ont révélé comment l’épopée spatiale a éclairé leurs choix lors de la création de leurs deux films Avengers.

Joe Russo explique « Vous savez, le fait que Star Wars soit si important pour nous en grandissant, nous avons pu faire notre empire Star Wars dans Infinity War et Endgame. C’était vraiment notre expression de ce que ces films signifiaient pour nous en tant qu’enfants et de ce que nous apprenions et des schémas de structure narrative qui étaient si profonds pour nous. Nous avons pu reproduire ces modèles dans ces films. »

Son frère Anthony acquiesce sur le fait que Star Wars était un modèle pour eux dans la narration : « [Cela] me rappelle à quel point notre plaisir de ces films est similaire à quelque chose comme l’opéra dans le sens où il peut y avoir ce genre de battements narratifs grossiers qui ne jouent peut-être pas de manière très subtile ou sophistiquée, mais il y a quelque chose à propos de leur résonance. Il y a quelque chose dans la façon dont le reste du cinéma entoure ce moment, puis la musique et l’iconographie et le drame de tout cela qui créent en quelque sorte une émotion et une sorte d’excitation et de frisson et de danger et de péril. »

Et évidemment étant des fans de Star Wars, ils adoreraient pouvoir travailler dessus un jour, mais pour le moment, d’autres s’y attèlent : « C’est un monde incroyable. Certes, à un moment donné, ce serait excitant de jouer sur ce terrain, mais je pense qu’il y a beaucoup d’histoires racontées en ce moment, et il y a beaucoup de grands cinéastes qui y travaillent en ce moment. »

La prochaine réalisation du duo à sortir est le film Cherry avec Tom Holland dans le rôle principal d’un ancien soldat qui souffre de syndrome post-traumatique à son retour d’Irak et qui se met à cambrioler des banques. C’est une histoire vraie basée sur la vie de Nico Walter.

