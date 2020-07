30 Rock : Teaser de l’épisode spécial réunion

Découvrez le teaser de l’épisode spécial qui réunit à nouveau le casting de la série 30 Rock.

Liz Lemon (Tina Fey) est de retour et elle a un problème avec les gens qui ne portent pas de masque ! Le premier teaser de la réunion de la série 30 Rock a été dévoilé par NBC. On y découvre Liz dans la rue avec son masque et s’en prend à un passant qui prend le virus à la légère et ne porte pas son masque.

Le teaser dévoile aussi le reste des acteurs qui reprennent leurs rôles de la série. Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski et Jack McBrayer se réunissent dans le cadre des présentations Upfront de NBC. D’autres acteurs de la série devraient aussi revenir mais ils sont pour le moment gardés secrets.

En général, les chaines de télévision américaine dévoilent leurs programmes pour la saison à venir devant les annonceurs et la presse, mais sans événement en personne cette année à cause de COVID-19, NBC Universal utilise son ancienne série pour attirer l’attention sur ses futurs programmes.

30 Rock s’est terminée en 2013 après 7 saisons. La série est récemment revenu dans l’actualité parce que Tina Fey a demandé à ce qu’un épisode de la série soit retiré des plateformes de streaming à cause de la présence de blackface.

Cet épisode spécial sera diffusée le 16 juillet prochain sur NBC.

30 Rock Upfront special – Teaser