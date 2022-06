The Boys officiellement renouvelé pour une saison 4

Amazon Prime Video renouvelle officiellement la série The Boys pour une saison 4.

Ce n’est pas une surprise, la série The Boys reviendra bien sur une Amazon Prime Video pour une quatrième saison. Selon Variety, le streamer renouvelle sa confiance en la série de super-héros déjantée, une semaine après le lancement de la saison 3.

« Au cours des trois premiers jours de sa troisième saison, l’audience mondiale de The Boys a augmenté de 17% par rapport à la saison 2 et de 234% par rapport à la saison 1 », a déclaré Amazon dans un communiqué.

« Au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes très reconnaissants à Sony, Amazon et surtout à tous les fans d’avoir adopté la série et de nous avoir permis d’en faire plus », a déclaré le showrunner Eric Kripke dans le communiqué. « Nous sommes ravis de poursuivre le combat de Butcher and the Boys contre Protecteur et les Sept, ainsi que de commenter le monde insensé dans lequel nous vivons. De plus, c’est la première fois dans l’histoire que l’explosion d’organes génitaux a conduit à un nouveau succès »

Karl Urban (Butcher) avait déjà mentionné à Variety à SXSW cette année qu’il prévoyait de tourner davantage de The Boys « jusqu’à la fin de l’année ». Cela semblait donc déjà être une chose sûre, mais l’annonce officielle rassure les fans.

Avec Protecteur (Antony Starr) plus incontrôlable que jamais, le gang des Boys – Butcher (Urban), Hughie (Jack Quaid), La Crème (Laz Alonso), Kimiko (Karen Fukuhara) et le Français (Tomer Capone) – sont à la recherche de quelque chose qui pourrait le tuer une bonne fois pour toutes. Cette réponse pourrait très bien être Soldier Boy (Petit Soldat en VF), le super-héros de la Seconde Guerre mondiale qu’on croyait mort depuis des années.

Jensen Ackles a fait ses débuts en tant que Petit Soldat dans le présent durant l’épisode 4 de la saison 3 qui a été dévoilé sur Prime Video ce vendredi.

Erin Moriarty, Jessie Usher, Chace Crawford, Dominique McElligott, Nathan Mitchell, Claudia Doumit et Colby Minifie sont également au générique de The Boys.

The Boys, c’est le vendredi sur Amazon Prime Video.

Source : Variety / Crédit ©Amazon Prime Video