Black Panther 2 : Premier aperçu du nouveau costume de Shuri

Le nouveau costume de Shuri se révèle à travers une campagne de pub pour une boisson gazeuse associée au film Black Panther 2 Wakanda Forever.

De nouvelles images de produits promotionnels pour le prochain Black Panther: Wakanda Forever montrent Shuri avec un tout nouveau look pour la suite très attendue de Marvel Cinematic Universe.

Les photos, qui ont récemment fait surface en ligne, révèlent une promotion liée à Sprite mettant en vedette la princesse de Wakanda Shuri (Letitia Wright) ainsi que la guerrière Okoye (Danai Gurira). Alors qu’Okoye porte sa tenue traditionnelle de Dora Milaje vue précédemment dans le MCU, Shuri porte une élégante veste violette, une nouvelle coiffure et un tatouage élaboré sur sa main droite.

First looks at Okoye and Shuri in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER! pic.twitter.com/fYHMyg56dI — Black Panther 2 News (@bpanthernews) June 10, 2022

Après le succès du premier volet, un second film a vite été mis en développement avec un scénario qui avait déjà une trame toute tracée dans la tête du réalisateur Ryan Coogler. Malheureusement, le réalisateur a du revoir sa copie quand Chadwick Boseman est décédé. Marvel a décidé de ne pas recaster T’Challa et le scénario de Black Panther: Wakanda Forever a été contraint de subir un certain nombre de changements pour s’adapter à la perte de son personnage principal.

Cela signifiait que d’autres personnages tels que Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke) et Okoye (Danai Gurira) joueraient des rôles bien différents et plus importants qu’ils n’auraient joué dans la première version du script.

Les membres de la distribution de retour incluent Letitia Wright dans le rôle de Shuri, Danai Gurira dans le rôle d’Okoye, Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda et Winston Duke dans le rôle de M’Baku. Michael Coel a également rejoint le casting dans un rôle inconnu, tandis que Dominique Thorne a signé pour jouer l’inventrice Riri Williams.

Le film est toujours prévu pour le 9 novembre 2022.

Source : CBR / Crédit ©Marvel Studios