Le Seigneur des Anneaux : Un film préquel animé sur les Rohirrim en préparation

Warner Bros Animation et New Line préparent un film préquel du Seigneur des Anneaux centré sur Rohan

New Line Cinema a annoncé jeudi qu’ils faisaient équipe avec Warner Bros. Animation pour produire un long métrage d’animation original se déroulant des années avant les événements de la trilogie des films Le Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson.

Intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, ce film d’animation explorera une caractéristique clé de la Terre du Milieu : La légendaire forteresse Helm’s Deep, sujet de l’une des meilleures batailles des films de Jackson ou de J.R.R. Les livres de Tolkien. Helm Hammerhand, le légendaire roi du Rohan qui a donné son nom à Helm’s Deep, sera la figure centrale de La Guerre des Rohirrim.

Le projet sera réalisé par Kenji Kamiyama (Blade Runner : Black Lotus, Ghost in the Shell : Stand Alone Complex) et écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews (The Dark Crystal : Age of Resistance). La scénariste Philippa Boyens – qui a co-écrit les films originaux du Seigneur des Anneaux aux côtés de Peter Jackson et Fran Walsh – sert de consultante sur le projet.

Bien qu’il s’agisse d’une histoire autonome, cette préquelle tissera des « éléments d’histoire et d’art » la reliant à l’univers plus large de la Terre du Milieu. « Ce sera encore une autre représentation épique du monde de JRR Tolkien qui n’a jamais été racontée auparavant, » confie Sam Register, le président de Warner Bros. Animation, dans un communiqué.

« Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie du talent incroyable derrière les deux trilogies cinématographiques, ainsi qu’à de nouvelles personnalités créatives pour raconter cette histoire. »

Le film est une priorité pour le studio, le casting des voix est déjà en cours.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros Animation