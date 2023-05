John Wick 5 : Chad Stahelski remercie les fans de leur intérêt

Le réalisateur Chad Stahelski répond aux fans à propos de leur intérêt pour un 5e film John Wick.

Les fans de John Wick ne sont pas prêts pour laisser leur héros s’en aller et beaucoup espèrent un cinquième film. Cependant, pour l’instant, il n’y a pas de plan pour le faire revenir en dehors du film spin-off Ballerina.

En discutant avec The Direct, le réalisateur Chad Stahelski s’est confié sur l’intérêt des fans autour d’un potentiel John Wick 5. Le réalisateur est flatté par la quantité d’amour que la franchise a reçue, mais pour le moment, rien n’est prévu. Bien qu’il soit prêt à faire une autre suite éventuelle à l’avenir, comme il l’a déjà dit, Stahelski préfère laisser la franchise se reposer pendant un certain temps.

« C’est incroyablement flatteur. Vous devez être incroyablement humble et dire « Merci ». Et c’est notre réponse : « Merci beaucoup ». Merci beaucoup de ce que vous nous offrez. Merci beaucoup de l’avoir voulu. Merci beaucoup pour tout. »

Sorti récemment, John Wick: Chapitre 4 a actuellement rapporté plus de 406 millions de dollars dans le monde au box office. C’est un accomplissement incroyable surtout quand le premier volet a terminé sa course en salles à 86 millions de dollars dans le monde. Mais si Lionsgate tient à faire plus de suites, la franchise John Wick a d’autres facteurs à prendre en compte, que Stahelski et Reeves ont déjà pointé, notamment l’âge de l’acteur.

Si Keanu Reeves donne la sensation d’une jeunesse éternelle, il ne faut pas oublié qu’il a 58 ans et qu’il ne peut pas jouer ce rôle très physique pour toujours. Comme il gère la plupart de ses propres cascades, y compris la conduite, le tir et les arts martiaux, c’est extrêmement drainant. De plus, la fin de John Wick : Chapitre 4 sert de conclusion parfaite pour le personnage, John Wick 5 pourrait également potentiellement nuire à la franchise d’un point de vue de l’histoire, même si le public en réclame plus.

Mais si John Wick ne reviendra pas de si tôt en solo, son univers s’agrandit sur le grand et le petit écran. The Continental, une série préquelle limitée sur la montée au pouvoir de Winston en tant que directeur de l’hôtel éponyme de la pègre, devrait sortir trois épisodes en septembre. Et comme pointé plus haut, un film dérivé appelé Ballerina, qui verra Ana de Armas jouer une femme assassin arrivera bientôt, avec Reeves apparaissant également brièvement.

