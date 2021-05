Eternals 2 : Le film déjà en développement ?

Le film Eternals 2 serait déjà en développement chez Marvel Studios et Disney.

Le Eternals 2 serait apparemment déjà dans les tuyaux chez Marvel Studios. Alors que le public n’a pas encore rencontré cette nouvelle équipe de super-héros célestes, Marvel et Disney auraient des plans sue le long terme pour eux.

John Campea qui est souvent bien informé, a révélé que, malgré le fait que le premier film ne devrait pas sortir sur les écrans avant encore six mois, Eternals 2 est déjà dans les papiers de Marvel et que le film est aussi garanti qu’un éventuel Avengers 5.

Sur Youtube, Campea partage une réponse qu’il a reçu d’une de ses sources : « C’est essentiellement la même raison pour laquelle Avengers 5 et Eternals 2 n’ont pas été annoncés. Ils n’annonçaient que les films jusqu’en 2023 dont les dates de sortie étaient vérifiées. Il y a plus de 20 projets au tableau … » Puis de lui-même, Campea ajoute : « Nous savons tous qu’il y aura un Avengers 5 et qu’il y aura un Eternals 2. »

Récemment, Marvel a fait plusieurs révélations de dates et a confirmé les projets à venir jusqu’en 2023. Tous les autres projets au-delà de l’année 2023 dont on sait qu’ils sont en préparation, n’ont pas été inclus dans la vidéo publiée la semaine dernière. On parle notamment de Deadpool 3, Blade ou encore X-Men et Captain America 4 qui vient tout juste d’être annoncé.

Marvel annonce les choses au compte goutte et ne dévoile pas tout d’un coup. Il est aussi quasi certain que les films qui n’ont pas été mentionnés dans le trailer de Marvel soient prévu pour la phase 5 et qu’ils prennent le temps de la peaufiner.

En attendant s’en savoir plus sur un potentiel Eternals 2, Eternals, réalisé par l’Oscarisée Chloé Zhao, sortira en salle le 3 novembre 2021.

Source : John Campea / Crédit ©Marvel