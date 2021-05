Black Widow : Nouvelles affiches personnages

Découvrez de nouvelles affiches personnages pour le film Black Widow.

Ce n’est un secret pour personne, le plan de sortie en salles de Black Widow a été pour le moins compliqué cette dernière année. Le film, l’un des premiers blockbusters majeurs touchés par la pandémie COVID-19, a été repoussé à plusieurs reprises par Marvel Studios tout au long de 2020.

Cependant, il semble maintenant que le film ait finalement une date de sortie estivale concrète et Marvel reprend activement du service avec du nouveau matériel promotionnel. Disney et Marvel ont dévoilé six affiches de personnages pour le film, qui offrent aux fans un aperçu de tous les personnages principaux.

Les six affiches en question présentent Black Widow (Scarlett Johansson), alias Natasha Romanoff, Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz), Red Guardian (David Harbour), Mason (O-T Fagbenle) et le méchant principal Taskmaster.

Dans Black Widow, le nouveau thriller d’espionnage explosif des studios Marvel, Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, Black Widow est le premier film dédié à cette super-héroïne et s’inscrit dans la phase quatre de l’Univers Cinématographique Marvel.

Black Widow sort le 7 juillet au cinéma.

Crédit ©Marvel