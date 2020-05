Thor : Taika Waititi a sauvé la saga selon Chris Hemsworth

Chris Hemsworth pense que Thor avait « désespérément » besoin de Taika Waititi.

Taika Waititi a clairement mis un coup de pied dans la fourmilière quand il a repris la franchise Thor. Il y a apporté son humour et sa vitalité et il a changé le ton du personnage pour le meilleur. C’est une chose dont Chris Hemsworth est ravi parce qu’il était presque à deux doigts d’abandonner le personnage.

Avant que Waititi n’arrive sur le projet, Hemsworth avait exprimé à quel point Thor l’avait vidé. Si la franchise a eu du succès au box office, elle n’a jamais été la plus aimée de toutes les franchises Marvel. Hemsworth pensait alors que Thor avait vraiment besoin d’un changement après Le Monde des Ténèbres.

Le troisième opus de la saga était un vrai tournant par rapport à ce qui l’a précédé. C’était brillant, coloré, imprévisible et drôle. Le Dieu du Tonnerre était drôle et des personnages amusants l’entouraient, grâce aux conseils et à l’imagination de Waititi. « Il est incroyablement amusant. Mais ne confondez pas cette énergie frénétique enfantine avec quelqu’un qui n’est pas préparé, confie l’acteur dans une interview.

Il ajoute : « C’est une combinaison tout à fait unique, il a la capacité, par l’humour, de vous mettre à l’aise, mais il est également armé de toutes les connaissances dont un réalisateur a besoin pour vous guider tout au long du processus. Et c’est arrivé à un moment où je voulais désespérément qu’il y ait plus d’humour pour le personnage. »

Chris Hemsworth retrouvera bientôt Taika Waititi pour le quatrième film, Thor Love and Thunder avec Tessa Thompson et Natalie Portman.

Source : GQ Australia / Crédit ©Marvel