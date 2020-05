Supergirl saison 5 : Lena Luthor ouvre enfin les yeux (spoilers et promo finale)

Lena ouvre enfin les yeux sur Lex et promo du final de la saison 5 écourtée de Supergirl. Spoilers.

Comme sa consœur The Flash, la saison en cours de Supergirl a été amputée de quelques épisodes à cause de COVID-19. La saison s’arrêtera donc la semaine prochaine avec l’épisode 19. Cette semaine, la série a vu un personnage effectuer un revers et présenter des excuses.

Lena a enfin compris que Lex se servait d’elle et qu’il reste un monstre. Elle refuse de jouer son jeu et de se laisser intimider par la rage de son frère. Elle le laisse et rend visite à Kara qui a eu une journée difficile. Leviathan a détruit la DEO et Brainy n’est plus digne de confiance. Quand Lena frappe à sa porte, Kara lui ouvre mais elle reste froide.

Une Lena émotionnelle s’excuse d’avoir laissé ses sentiments bléssés la conduire sur une voie sombre dans sa quête pour réparer le monde. « Tu avais raison. Pendant tout ce temps, je suis devenue une méchante, » dit Lena face une Kara silencieuse

Elle ne s’attend pas à ce que Kara lui pardonne, mais elle la supplie de travailler avec elle pour empêcher Lex et Leviathan d’utiliser son projet pour répandre le mal.

Il est bien possible que Lena et Kara soient enfin en phase de réconciliation mais la route sera longue pour qu’elles rétablissent une véritable confiance.

La semaine prochaine, Kara n’aura pas d’autre choix que de s’associer à Lena pour stopper Lex et Leviathan. Même si pour le moment elle ne sait pas si elle pourra vraiment lui refaire confiance, elle doit travailler avec elle.

Ailleurs Nia (Nicole Maines) continue de rêver de Brainy (Jesse Rath) mais elle a du mal a interpréter ce que les rêves essaient de lui dire. Pendant ce temps, Brainy se rend compte qu’il n’y a qu’une seule façon d’arrêter Lex.

Notez que David Harewood (J’onn J’onzz) a réalisé cet épisode intitulé Immortal Kombat.

Supergirl saison 5 – Promo finale

