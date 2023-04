The Mandalorian saison 3 : Giancarlo Esposito tease un Moff Gideon très en colère

Giancarlo Esposito tease un retour bien énervé de Moff Gideon dans la saison 3 de The Mandalorian.

La dernière fois que nous avons vu Moff Gideon de Giancarlo Esposito, il était emmené lors du final de la saison 2 de The Mandalorian pour faire face à un interrogatoire et à un procès de la Nouvelle République après avoir perdu le Darksaber contre Din Djarin.

Dans l’épisode de la semaine dernière, cependant, nous avons appris que la navette qui le transportait avait été attaquée lors d’une mission qui était soit un enlèvement soit un sauvetage. Alors, où diable est passé Moff Gideon ?

« Moi je le sais, c’est à vous de le découvrir », a déclaré Esposito au podcast Dagobah Dispatch d’EW lors de la Star Wars Celebration à Londres. « J’ai retrouvé ma dignité et j’ai mobilisé toute mon énergie avec un plan. »

Le nom de Gideon a été prononcé plus d’une fois cette saison et il est presque devenu un mythe et sujet de nombreuses théories. Cela le rend encore plus mystérieux et menaçant, une chose avec laquelle l’acteur est complètement d’accord.

« Et c’est le véritable œuf d’or de la grande écriture, c’est que vous le teasé, mais vous titillez aussi le public. Et en plus de faire cela, vous leur faites peur. Parce que plus longtemps vous ne me voyez pas, plus je serai énervé quand vous me verrez, » confie l’acteur.



Esposito a expliqué à EW qu’il ne savait pas qu’il serait absent aussi longtemps quand la saison 2 s’est terminée : « Je ne le savais pas vraiment. J’en ai eu une idée au fil du temps et je savais qu’ils préparaient quelque chose de vraiment génial pour Moff Gideon, dont vous serez bientôt informé. Mais les créateurs de la série sont tellement spécifiques dans ce qu’ils font dans leur timing au cours de la saison. Les épisodes sont conçus pour vous exciter et vous donner de l’anticipation, donc je suis convaincu qu’ils savent exactement où je dois entrer et comment cela doit se dérouler. »

Il ne reste plus que deux épisodes dans la saison 3 de The Mandalorian, Moff Gideon ne devrait donc pas tarder à refaire son entrée et confronter Din Djarin et Bébé Grogu.

The Mandalorian, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit © Disney+