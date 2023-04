Stranger Things : Netflix étend l’univers avec une série animée

L’univers de Stranger Things s’agrandit avec une série animée en préparation pour Netflix.

Alors que la série principale en live-action arrivera à sa fin avec la saison 5, Netflix ne dira pas tout de suite adieu à Stranger Things et annonce une série animée dans l’univers créé par les frères Duffer. En effet, le duo prépare la suite de leurs aventures dans le Monde à L’envers avec une série animée su le modèle des dessins animés de leur enfance. Pour le moment, les détails de l’intrigue sont gardés secrets.

Eric Robles, qui a travaillé sur des séries comme RoboCop Alpha Comando, Billy et Mandy aventuriers de l’au-delà et Miko et High Five, sera producteur exécutif du projet. Les Duffer, ainsi que Shawn Levy et 21 Laps (la société de production qui travaille sur Stranger Things), sont également producteurs exécutifs.

« Nous avons toujours rêvé d’un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant », ont déclaré les Duffer dans un communiqué commun. « Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu’Eric Robles et son équipe ont imaginé — les scripts et les illustrations sont incroyables, et nous avons hâte d’en partager plus avec vous ! L’aventure continue… »

Ce ne sera pas la première fois que l’univers de Stranger Things aura droit à un traitement d’animation. L’année dernière, un certain nombre d’artistes animateurs ont créé des courts métrages animés de Stranger Things qui ont réinventé des scènes célèbres de la série. La collection s’appelait Stranger Morning Cartoons.

Stranger Morning Cartoons

Source : EW / Crédit ©Netflix