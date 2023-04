American Horror Story saison 12 : Emma Roberts et Kim Kardashian au casting

Kim Kardashian est annoncée au casting de la saison 12 de American Horror Story alors qu’Emma Roberts fait son retour. Découvrez les premiers détails.

Voilà un casting que l’on n’attendait pas et qui risque clairement de diviser les fans de la série d’horreur. La star de téléréalité et businesswoman Kim Kardashian a rejoint le casting de la saison 12 d’American Horror Story dans un rôle qui a été spécifiquement écrit pour elle. Elle rejoint Emma Roberts qui fait son retour dans la série, sa dernière apparition remontant à la saison 9, 1984.

Autre information importante pour cette saison, notez que pour la première fois dans l’histoire de la série, la nouvelle saison sera écrite et par une seule scénariste, Halley Feiffer (Impeachement : American Crime Story) qui fera également office de showrunner.

« Kim fait partie des stars de la télévision les plus grandes et les plus brillantes au monde et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille AHS », a déclaré le co-créateur Ryan Murphy à THR. « Emma et moi sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant spécialement pour Kim, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais fait. »

Pour le moment, les détails spécifiques de cette nouvelle saison ainsi que les rôles de Kardashian et Roberts sont gardés secrets. Cependant, on sait déjà que la saison est sous-titrée Delicate et que pour la première fois, elle est en partie basée sur du matériel déjà existant, le roman Delicate Condition de Danielle Valentine qui sera publié en aout.

Selon THR, le roman est décrit comme un thriller captivant sur une femme qui devient convaincue qu’un personnage sinistre fait de grands efforts pour s’assurer que sa grossesse ne se produise jamais. Une couverture de l’auteur Andrea Bartz décrit Delicate Condition comme « la mise à jour féministe de Rosemary’s Baby dont nous avions tous besoin ».

Bien que Kardashian ait déjà joué la comédie avant ça (souvent dans son propre rôle), ce sera son premier vrai rôle à ce jour. Quant à Roberts, elle fait partie de la famille AHS depuis 2013 et est apparue dans les saisons Coven, Freak Show, Cult, Apocalypse et 1984.

Cette saison 12 d’American Horror Story devrait d’être diffusée sur FX cet été.

