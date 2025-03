PlayStation: The Concert débarque à Paris cet avril !

Les musiques les plus cultes des jeux sony Playstation débarque ce printemps au plein de coeur de Paris pour faire vibrer les gamers mélomanes

PlayStation: The Concert, un show live exceptionnel arrive en France. Un concert qui va faire vibrer les bandes-son cultes des jeux vidéo dans le cœur de ceux qui y ont joué.

Imaginez un mélange explosif entre musique orchestrale, visuels 3D de pointe et l’univers des plus grandes licences PlayStation – tout ça pour être plongé au cœur des licences les plus iconiques de la console culte de Sony.

Un concert imaginé comme une immersion totale dans l’univers PlayStation, avec une scénographie futuriste autour des jeux-vidéo les plus cultes des studios.

Playstation the Concert se veut comme un voyage musical à travers des sagas mythiques comme God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima ou Horizon. Des jeux qui ne sont pas seulement des hits du gaming mais qui sont portés par des grands compositeurs de musique jde films et jeux vidéo.

Des musique par des compositeurs comme Gustavo Santaolalla, Joris De Man, Ilan Eshkeri et Bear McCreary seront jouées en concert avec un orchestre de choix, pour des mélodies désormais cultes dans l’univers de la pop-culture.

Un évènement taillé pour les fans de bandes originales et de gaming, qui célèbre 30 ans d’innovation et de chefs-d’œuvre vidéoludiques.

Rendez-vous le 30 avril 2025 à l’Accor Arena de Paris pour une expérience unique en son genre. Les billets sont déjà dispos sur playstation.com/theconcert et aegpresents.fr.



crédit : ©playstation / sony / Aeg