Daredevil Born Again : Meilleur démarrage de l’année 2025 sur Disney+

Daredevil Born Again enregistre le meilleur démarrage de l‘année pour une série sur Disney+. Mais est-ce suffisant sur le long terme ?

La série Daredevil : Born Again est arrivée en beauté la semaine dernière, décrochant le meilleur démarrage de l’année sur Disney+.

Suite de la série Daredevil diffusée de 2015 à 2018, Born Again était l’une des séries MCU Disney+ les plus attendues depuis un certain temps. Et clairement, malgré une soi-disant fatigue des super-héros de Marvel, il avait une véritable anticipation autour de Daredevil.

The Wrap rapporte que Daredevil : Born Again a fait ses débuts à 7,5 millions de vues dans le monde au cours de ses 5 premiers jours de streaming sur Disney+, selon les chiffres internes de streaming de Disney lui-même. La société définit une vue comme la durée totale de diffusion divisée par la durée d’exécution et utilise cette métrique sur ses différentes plateformes de diffusion en continu comme Disney+ et Hulu.

Daredevil : Born Again a ainsi battu plusieurs titres populaires pour devenir la première la plus regardée de la plateforme, notamment Votre Fidèle Serviteur Spider-Man, Gagné ou Perdu de Pixar et Chair de Poule.

Bien que Daredevil : Born Again fait mieux par rapport aux sorties Disney+ de 2025, la série reste à la traîne de certains titres de Disney+ de 2024. Malgré toute la controverse, The Acolyte a attiré 11,1 millions de téléspectateurs dans le monde au cours de ses cinq premiers jours, mais a été annulé. Pendant ce temps, la mini-série Agatha All Along a fait ses débuts devant 9,3 millions de téléspectateurs, mais cela s’est déroulé sur une période de sept jours au lieu de cinq.

Il y a une chance que Daredevil : Born Again soit à égalité avec Agatha All Along et, fait intéressant, les trois titres mentionnés ont fait leurs débuts avec deux épisodes chacun. La longévité et un nombre constant de téléspectateurs sur Disney+ seront probablement le véritable baromètre du succès à long terme pour Born Again.

Malgré les critiques selon lesquelles le MCU perd de son emprise culturelle, les téléspectateurs continuent de venir regarder la dernière entrée de la franchise. Cela ne fait certainement pas de mal que Daredevil soit à la fois un personnage populaire et que la série originale soit si appréciée.

Pour finir, notez que la série est déjà assurée d’une seconde saison, les chiffres seront déterminant pour la confirmation d’une saison 3.

Daredevil : Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : The Wrap / Crédit ©Disney+