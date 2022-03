Better Call Saul saison 6 : Première bande-annonce pour la saison finale

Découvrez la première bande-annonce de la saison finale de Better Call Saul qui revient en avril sur AMC et Netflix.

Après deux ans de pause, Better Call Saul va enfin revenir pour sa saison ultime. Une saison qui on l’espère, répondra à plusieurs questions et offrira une fin satisfaisante en corrélation avec les événements de Breaking Bad qui devraient commencer à s’entremêler.

Jimmy est désormais pleinement Saul Goodman et ses affaires douteuses d’avocat véreux prennent de plus en plus de place dans sa vie et de ce fait, touche Kim qui elle aussi commence à mal tourner.

Ce trailer montre que Kim se sent en danger et constamment épiée. Cela ne présage rien de bon quant à son avenir. La question de sa survie à l’issue de la série reste en suspens. La tension monte d’un cran et ce trailer ne dit pas grand-chose, mais est clairement intrigant. Apparemment, les choses ne « vont pas se terminer comme on le pense ».

La saison 6 de Better Call Saul contient 13 épisodes, ce qui est trois de plus que les saisons précédentes. Cette dernière saison sera divisée en deux parties, la première contenant sept épisodes, démarrera le 11 avril sur AMC avec deux épisodes. La seconde moitié de la saison débutera le 11 juillet prochain.

Better Call Saul est disponible sur Netflix en France

Better Call Saul saison 6 – Trailer