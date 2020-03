The Flash saison 6 : Kid Flash, Miroir Iris, Speed Force en danger et un ennemi de retour (spoilers)

Kid Flash fait son retour pour informer que la Speed Force est en danger, Miroir Iris attaque et un ennemi fait son retour dans The Flash. Spoilers.

L’épisode 14 de The Flash fut l’occasion de retrouver un personnage qui nous a bien manqué : Wally West. En effet, Keiynan Lonsdale était de retour et la série a réintroduit Kid Flash de la meilleure manière en le faisant directement entré en action avec une superbe séquence où il sauve les passagers d’un hélicoptère.

Le retour de Wally fait plaisir, même si ce n’est que pour un épisode. Le personnage a montré une véritable maturité, il revient changé, plus zen et plus adulte. Ce retour n’est pas qu’une visite de courtoisie puisque même s’il est content de revoir sa famille, Wally est revenu parce qu’il ressent que quelque chose ne va pas avec la Speed Force.

Il se confie Barry qui nie ressentir un changement mais évidemment, il sait que quelque chose cloche. La Speed Force ne lui parle plus et on finit par découvrir qu’elle est en train de mourir. En effet, la Speed Force a commencé à s’éteindre après que Barry a utilisé le pouvoir de Spectre pour entrer dans la Speed Force durant la Crise. Cela a complètement dérégler l’énergie de la Force qui a commencé à s’épuiser.

La Speed Force est morte mais pour le moment, Barry et Wally ont encore un peu de son énergie en eux. Ce n’est qu’une question de temps avec qu’ils n’aient plus du tout de pouvoir et perdent leur vitesse. C’est donc la véritable répercussion de la Crise pour Barry, il est sur le point de perdre sa vélocité.

Le retour de Reverse Flash

Durant l’épisode, un des plus grands ennemis de Barry à fait son apparition. Eobard Thwane alias Reverse Flash est de retour et il s’est emparer du corps de Nash. Il a attaqué Cisco (qui est revenu de son voyage) mais grâce à Cecile, Thwan (qui est privé de pouvoirs momentanément) est assommé puis enfermé dans la prison pipeline. Evidemment, Thwane les menace tous de les tuer, il sait que la Speed Force est morte et que ce n’est qu’une question de semaines avant que la vitesse de Flash soit épuisée.

Quand Thwane mentionne la Negative Speed Force, cela donne une idée à Barry : créer sa propre source de vitesse pour avoir une nouvelle Speed Force. Il demande ainsi à Caitlin et Cisco de l’aider afin que son pouvoir et celui de Wally ne meurt pas. Avec un peu de chance, ils réussiront à créer cette nouvelle Speed Force à temps pour sauver Iris du miroir parce que les choses commencent à dégénérer avec la fausse Iris.

Kamilla a pris une photo de Wally et Fausse-Iris et cette dernière lui demande de l’effacer immédiatement. Bien sûr, la photo n’a pas été effacée et l’appareil commence à télécharger un filtre qui révèle que ce n’est pas Iris. Malheureusement pour Kamilla, il est trop tard, Fausse-Iris lui tire dessus avec l’arme-miroir puis elle disparaît. Espérons qu’elle ne soit pas morte, Kamilla est une bonne addition à Team Citizen et il serait dommage que Cisco doivent encore faire le deuil d’une petite-amie.

La Team Flash commence à suspecter que quelque chose ne va pas avec Iris, avec un peu de chance, cette histoire sera réglée la semaine prochaine. Ce qui est certain, c’est que Barry fera face à Reverse Flash comme le montre la promo.

The Flash est diffusé le mardi sur la CW.

The Flash saison 6 – Promo 6×15 – The Exorcism of Nash Wells